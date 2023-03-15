Судимый житель Карелии лишил родного дядю надувной лодки

В полиции Прионежского района Карелии расследуют уголовное дело о краже надувной лодки.

В правоохранительные органы Прионежья поступило заявление от 43-летнего жителя одного из поселков. Из его квартиры пропала надувная лодка стоимостью около 13 тысяч рублей.

Мужчина сообщил полицейским, что когда уходил из дома, лодка точно была на месте. Кроме того, он вспомнил, что не закрыл входную дверь.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 22-летний племянник потерпевшего, который живет в той же квартире.

Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Молодой человек во всем сознался и рассказал, что лодку успел продать за 2,5 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, рассказали в МВД Карелии.