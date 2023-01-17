Судимый житель Карелии обокрал щедрого участника застолья

Полиция Калевальского района Карелии завершила расследование уголовного дела о краже с банковской карты.

В полицию Калевальского района с заявлением о краже обратился 46-летний мужчина. Он рассказал, что один из его соседей продал другому автомобиль.



Однако машина нуждалась в ремонте, для этого во двор позвали еще несколько калевальцев.



В итоге сделку решили отметить. Всех к себе на квартиру позвал один из мужчин, 40-летний калевалец. При этом всех угощал 46-летний гость. Когда алкоголь заканчивался, он давал участникам посиделок свою банковскую карту.



По версии следователей, дважды ею воспользовался 40-летний злоумышленник, хозяин квартиры. Спиртное он исправно приносил, но одновременно дважды снял со счета наличные – сначала 20 тысяч, а затем 25 тысяч рублей.



Когда владелец карты обнаружил списания и обратился к хозяину жилья за разъяснениями, тот заявил, что ничего не знает.



Когда потерпевший написал заявление в полицию, поначалу злоумышленник на том, что ему эти деньги одолжили. Следователи отработали множество свидетелей и выяснили все обстоятельства. Обвиняемый во всем признался.

Уголовное дело передали в суд, сообщили в МВД Карелии. Мужчине грозит до шести лет колонии.