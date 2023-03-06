Судимый житель Карелии отправится в колонию строгого режима из-за магазинной кражи

Ранее судимый житель Беломорского района Карелии выслушал приговор по уголовному делу о магазинной краже.

Беломорский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого жителя села Сумский Посад.



Удалось установить, что осенью 2022 года мужчина ломом сорвал навесные замки с входных дверей магазина, проник в помещение и украл товары и наличные в размере 400 рублей.



Общий ущерб составил 10 777 рублей, рассказали в объединенной пресс-службе судов республики.



Подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся. Приговор - 2,5 года в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.