Судимый житель Карелии с ножовкой попался на краже электросамоката

Полиция Кондопожского района раскрыла дело о краже двухколесного транспорта, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило заявление о краже электросамоката стоимостью 30 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что хозяйка ненадолго оставила самокат у одного из городских зданий. Она пристегнула технику велосипедным замком, но злоумышленник перепилил ножовкой тросик и похитил транспортное средство.



Оперативники нашли подозреваемого, им оказался 39-летний ранее судимый кондопожанин. Мужчина вину признал.

Возбуждено уголовное дело. Самокат вернут владелице, рассказали в региональном МВД.