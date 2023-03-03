Судимый житель Карелии с пилой по металлу вынес из гаража литые диски и багажник

Полиция Кондопоги расследует уголовное дело о краже из гаражного бокса.
В полицию Кондопожского района с заявлением обратился 32-летний житель города бумажников. Он рассказал, что его гараж обокрали.
Оперативники выяснили, что злоумышленник проник в бокс, перепилив дужку навесного замка. Оттуда он похитил литые диски, инструменты и багажный бокс на крышу автомобиля. Ущерб составил 37 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался 49-летний ранее судимый житель Кондопоги. Мужчина во всем признался и рассказал, что часть краденого успел продать, а деньги потратить.
Полицейские изъяли багажник, который подозреваемый оставил себе. Его вернут законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, рассказали в МВД Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание