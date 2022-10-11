Судимый житель Карелии вновь рискнул свободой ради бинокля собутыльника

Полиция Суоярвского района раскрыла квартирную кражу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района поступило заявление от 37-летнего жителя одного из поселков. Он обнаружил, что из его дома пропало имущество: мобильный телефон, портативная аудиоколонка и бинокль. Сумма ущерба составила без малого 30 тысяч рублей.

Мужчина рассказал полицейским, что накануне принимал гостей, с которыми выпивал. В какой-то момент он заснул и не заметил, как все приятели ушли.

Полицейские нашли всех участников застолья. Под подозрением оказался 39-летний знакомый заявителя, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Найти его удалось в Суоярви. Он во всем признался и рассказал, что все похищенное успел продать. Сейчас бинокль и аудиосистема изъяты. По факту кражи возбуждено уголовное дело.