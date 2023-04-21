Судимый житель Карелии во время застолья изрезал знакомую женщину

Жителя Сортавалы будут судить за нападение с ножом на знакомую, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники регионального Следкома завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего горожанина. Его обвиняют в причинении легкого вреда и здоровью и угрозе убийством.



По версии следствия, днем 17 мая мужчина выпивал в компании знакомых. Он поссорился со своей знакомой, схватился за нож и дважды ударил ей в лицо, а после нанес удары ножом в спину. При этом он угрожал ее убить.



Ранее сортавальца уже привлекали к уголовной ответственности. Вину в преступлении он признал и раскаялся. Уголовное дело направили в суд, сообщили в республиканском Следкоме.