Судимый житель Петрозаводска унес с заправки нож и переносной фонарь

Полиция столицы Карелии раскрыла дело о краже с автозаправочной станции, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о краже на одном из автозаправочных комплексов. Ночью неизвестный украл с прилавка переносной фонарь и нож. Ущерб составил 2,9 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска нашли подозреваемого, им оказался 33-летний безработный и ранее судимый горожанин.



Мужчина пояснил, что краденое успел продать, деньги потратить на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.