Судимый житель Петрозаводска унес с заправки нож и переносной фонарь

Полиция столицы Карелии раскрыла дело о краже с автозаправочной станции, сообщили в МВД республики.
В полицию Петрозаводска поступило сообщение о краже на одном из автозаправочных комплексов. Ночью неизвестный украл с прилавка переносной фонарь и нож. Ущерб составил 2,9 тысячи рублей.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска нашли подозреваемого, им оказался 33-летний безработный и ранее судимый горожанин.
Мужчина пояснил, что краденое успел продать, деньги потратить на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.
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