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Новости. Криминал
17:40, 15 Мая 2018

Судимый житель Петрозаводска выгнал из машины хозяина и уехал на его авто

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Кроме того, угонщик похитил мобильник.

Как сообщили в МВД Карелии, вечером 12 мая в полицию за помощью обратился пожилой житель Петрозаводска. Мужчина сообщил, что неизвестный, угрожая ножом, завладел его машиной и скрылся.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили обстоятельства случившегося. Выяснилось, что потерпевший находился в собственном автомобиле рядом со своим домом. В какой-то момент в машину подсел неизвестный и стал требовать у него деньги. При этом злоумышленник нанес заявителю телесные повреждения. Не добившись желаемого, он, угрожая ножом, вытолкнул хозяина из автомашины, сел за руль иномарки и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили автомобиль во дворе одного из соседних домов. По словам владельца, из нее был похищен мобильный телефон.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ. В результате дальнейшей работы оперативники установили подозреваемого в совершении разбойного нападения. Им оказался 56-летний петрозаводчанин, который ранее уже был неоднократно судим.

В качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу.

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