Судимый житель Пудожа кулаками забил до смерти своего знакомого

Следком Карелии расследует уголовное дело об избиении до смерти

Сотрудники республиканского Следкома возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, в ночь на 24 сентября на возле дома по улице Пионерской в городе Пудож нашли тело 26-летнего мужчины.

Установлено, что к преступлению причастен 27-летний ранее судимый местный житель. Нетрезвый злоумышленник поссорился со своей жертвой и долго бил ее в голову.



После мужчина упал и сильно ударился головой, после чего умер. Суд по ходатайству следователя отправил его под арест.

Сотрудники СКР по Карелии осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы, сообщили в региональном Следкоме.