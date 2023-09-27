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Судимый житель Пудожа кулаками забил до смерти своего знакомого

Новости. Криминал
19:43, 27 Сентября 2023
фото: © Следком Карелии

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Следком Карелии расследует уголовное дело об избиении до смерти

Сотрудники республиканского Следкома возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. 

По версии следствия, в ночь на 24 сентября на возле дома по улице Пионерской в городе Пудож нашли тело 26-летнего мужчины.

Установлено, что к преступлению причастен 27-летний ранее судимый местный житель. Нетрезвый злоумышленник поссорился со своей жертвой и долго бил ее в голову.

После мужчина упал и сильно ударился головой, после чего умер. Суд по ходатайству следователя отправил его под арест. 

Сотрудники СКР по Карелии осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы, сообщили в региональном Следкоме.

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