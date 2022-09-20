Судимый житель севера Карелии вынес из чужого дома джинсы и нож

Мужчина зашел в дом в Лоухском районе, чтобы погреться, а заодно поживился чужим добром, пишет МВД Карелии.

В полицию Лоухского района обратился житель одной из деревень. Он обнаружил, что в его доме побывал неизвестный, который украл одежду и охотничий нож.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 38-летний местный житель.



Он пояснил полицейским, что проник в дом, чтобы погреться. Затем тщательно осмотрел всю хозяйскую одежду и забрал джинсы с ремнем и куртку.



Также он украл охотничий нож с ножнами, который позже продал. Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже.