890x80
Реклама
Новый вид сарафанного радио. Что это?
04.05.2022 11:05
В Петрозаводске две группы задержания и психбригада пытались успокоить пьяного дебошира
Сегодня 12:47
«И пищу принимают, и испражняются»: жители Петрозаводска жалуются на маршрутчиков
Сегодня 12:01
Две аварии за 25 минут произошли на кольцевой дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 10:02
Россиянам рассказали о неожиданном вреде смартфонов для здоровья
06.05.2022 22:00

Судимым за преступления средней тяжести могут запретить работать таксистами

Новости. Общество
20:30, 07 Мая 2022
фото: «Известия»/Андрей Эрштрем

Новости партнеров

Запрет работать водителями такси может коснуться граждан, осужденных не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и имеющих судимость за преступления средней тяжести.

Это следует из поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта, текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Поправку внесла на рассмотрение профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов группа депутатов во главе с председателем комитета палаты по транспорту Евгением Москвичевым. Согласно документу, к управлению легковыми такси при осуществлении перевозок пассажиров и багажа не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также подвергающиеся уголовному преследованию за ряд преступлений. К ним, в частности, относятся убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, «а также преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с Уголовным кодексом РФ к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям».

Речь идет об инициативе, которую кабмин внес в Думу в сентябре прошлого года, в первом чтении депутаты приняли законопроект в декабре. Поправки вносятся в Трудовой кодекс РФ. В законопроекте первого чтения запрет работать водителями такси и автобусов распространялся на лиц с неснятой или непогашенной судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Согласно поправкам ко второму чтению, перечень соответствующих преступлений расширяется только для таксистов.

Профильный комитет рекомендовал депутатам принять документ во втором чтении с учетом предложенных поправок. Инициатива может быть рассмотрена во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 17 мая, следует из заключения комитета.

Согласно законопроекту, его нормы распространяются как на россиян, так и на трудовых мигрантов из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). Как отмечали авторы инициативы, вопрос в отношении других иностранцев урегулирован посредством установления запрета на получение разрешения на работу и патента иностранными гражданами, имеющими судимость за совершение преступлений на территории РФ либо за ее пределами.

Документ также устанавливает обязанность лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение указанных преступлений, при поступлении на работу «предъявлять работодателю оригинал или заверенную копию документа о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования». Как уточнил профильный комитет ко второму чтению, в случае принятия закона новые нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года. Уточняется также, что работники обязаны предоставить соответствующие документы об отсутствии непогашенной судимости до 1 сентября 2023 года.

Ко второму чтению депутаты также уточнили, что трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат прекращению. Нормы также касаются трудовых договоров с гражданами стран — членов ЕАЭС.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.05.2022, 16:27
«Приезжает водитель к поставщику в Финляндии. Ему отвечают, нет, мы грузить не будем»
03.05.2022, 15:00
«У меня не осталось ничего в России»: Олег Тиньков попрощался со своим банком и заявил, что «забирает из страны» бренд Tinkoff
03.05.2022, 08:48
Сергей Маковецкий в Петрозаводске: «Не помню, когда ещё на премьерах так принимали спектакли, как сегодня»
04.05.2022, 12:49
Бывшую правительственную дачу в Карелии приватизируют в состоянии разрухи
05.05.2022, 11:03
Синоптики рассказали, каким будет май в Карелии
01.05.2022, 13:47
Спикер Петросовета в шоке: две женщины ночью «глумились над чувствами жителей Петрозаводска» (ВИДЕО)

Аналитика

06.05.2022 18:00
Обществоведение
Продажа «автохлама» или коррупция?
Экс-руководитель «Карелавтотранса» Дмитрий Школин считает, что его зря судят за продажу сожительнице двух старых автомобилей-«развалюх» за скромные деньги.
Везет с «Петровичем»
06.05.2022 17:23
Этот День Победы: как будем отмечать 9 мая
05.05.2022 15:14
«Дискомфортная городская среда»
04.05.2022 14:26
«Рискуют от безысходности»: как санкции ударили по грузоперевозкам в Карелии
29.04.2022 16:54
Вся аналитика

Чтиво

05.05.2022 13:00
Уроки выживания
«Как раньше уже не будет»
Стоит ли ждать дефолта, сколько нужно держать при себе наличных средств и что всё-таки делать с инфляцией и сбережениями? — советы экономиста из Карелии.
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
21.04.2022 15:47
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске почтили память погибших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
26.04.2022 13:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.