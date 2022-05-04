Судимым за преступления средней тяжести могут запретить работать таксистами

Запрет работать водителями такси может коснуться граждан, осужденных не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и имеющих судимость за преступления средней тяжести.

Это следует из поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта, текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Поправку внесла на рассмотрение профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов группа депутатов во главе с председателем комитета палаты по транспорту Евгением Москвичевым. Согласно документу, к управлению легковыми такси при осуществлении перевозок пассажиров и багажа не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также подвергающиеся уголовному преследованию за ряд преступлений. К ним, в частности, относятся убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, «а также преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с Уголовным кодексом РФ к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям».

Речь идет об инициативе, которую кабмин внес в Думу в сентябре прошлого года, в первом чтении депутаты приняли законопроект в декабре. Поправки вносятся в Трудовой кодекс РФ. В законопроекте первого чтения запрет работать водителями такси и автобусов распространялся на лиц с неснятой или непогашенной судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Согласно поправкам ко второму чтению, перечень соответствующих преступлений расширяется только для таксистов.

Профильный комитет рекомендовал депутатам принять документ во втором чтении с учетом предложенных поправок. Инициатива может быть рассмотрена во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 17 мая, следует из заключения комитета.

Согласно законопроекту, его нормы распространяются как на россиян, так и на трудовых мигрантов из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). Как отмечали авторы инициативы, вопрос в отношении других иностранцев урегулирован посредством установления запрета на получение разрешения на работу и патента иностранными гражданами, имеющими судимость за совершение преступлений на территории РФ либо за ее пределами.

Документ также устанавливает обязанность лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение указанных преступлений, при поступлении на работу «предъявлять работодателю оригинал или заверенную копию документа о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования». Как уточнил профильный комитет ко второму чтению, в случае принятия закона новые нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года. Уточняется также, что работники обязаны предоставить соответствующие документы об отсутствии непогашенной судимости до 1 сентября 2023 года.

Ко второму чтению депутаты также уточнили, что трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат прекращению. Нормы также касаются трудовых договоров с гражданами стран — членов ЕАЭС.