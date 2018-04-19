Судимым жителям России хотят запретить работать в такси

Экс-сидельцы также не смогут устроиться водителями общественного транспорта.

Соответствующее предложение Минтранс направил в правительство, сообщили "Известия".

Как рассказали в Минтрансе, для водителей с непогашенной или неснятой судимостью планируется ввести запрет на управление общественным транспортом и легковыми такси. Речь идет о тех, кто получил срок за тяжкие (например, изнасилование, грабеж, разбой, взяточничество) или особо тяжкие (убийство, терроризм) преступления.

Согласно ст. 86 УК РФ, в случае с первыми погашение судимости происходит через восемь лет после освобождения, со вторыми - через 10 лет. Снять судимость могут и раньше, если, например, преступник после выхода из тюрьмы "вел себя безупречно". Решение принимает суд по ходатайству бывшего заключенного.

Сегодня люди с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления не могут, к примеру, заниматься педагогической деятельностью. А в случае с некоторыми преступлениями (против жизни и здоровья, против несовершеннолетних и другими) действует постоянный запрет. В органы внутренних дел не имеют права взять человека с любой судимостью, даже погашенной. На госслужбу не примут с непогашенной или неснятой - вне зависимости от тяжести преступления.