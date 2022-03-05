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Судья горсуда Петрозаводска, рассматривавшая дело Дмитриева, ушла на повышение

Новости. Общество
14:16, 09 Марта 2022
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Судья петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова, рассматривавшая дело историка Юрия Дмитриева, назначена судьей Верховного суда Карелии.

Указом президента России от 3 марта судья петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова назначена судьей Верховного суда Карелии.

Напомним, что судьей петрозаводского суда бывший сотрудник прокуратуры карельской столицы Екатерина Хомякова была назначена Указом президента от 25 октября 2014 года.

С тех пор она рассмотрела немало серьезных уголовных дел, приговоры по которым оставила в силе апелляционная инстанция Верховного суда республики. В их числе, например, вынесенный ею 16 декабря 2020 года приговор по делу экс-начальника Управления архитектуры и градостроительства петрозаводской администрации Виталия Рохманюка. За получение двух взяток он получил 9 лет колонии строгого режима и штраф в 3 миллиона рублей. После этого с четвертой попытки завершивший рассмотрение апелляционной жалобы неоднократно заявлявшего о своей невиновности Рохманюка, Верховный суд республики 3 августа 2021 года оставил приговор Екатерины Хомяковой без изменений.

В ноябре прошлого года Екатерина Хомякова рассматривала и так называемое «дело Дмитриева». Как мы ранее сообщали, 29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии ужесточил историку Юрию Дмитриеву наказание до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной малолетней дочерью.

Кроме того, по данным следствия карельского Следкома, Дмитриев фотографировал обнаженной свою приемную, тогда 11-летнюю дочь. Однако изначально петрозаводский суд признал его невиновным в изготовлении детской порнографии и хранении основных частей огнестрельного оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил это решение судьи Александра Меркова и направил дело на новое рассмотрение в петрозаводский суд, которое было поручено Екатерине Хомяковой.

В итоге 27 декабря прошлого года Екатерина Хомякова признала Дмитриева виновным и приговорила к 15 годам лишения свободы. Верховный суд республики и Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставили этот приговор без изменений. После этого Юрий Дмитриев направил жалобу в Верховный суд России, но она была отклонена.

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