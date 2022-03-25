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Судья, работники прокуратуры и МВД подрались в московском ресторане

Новости. Общество
22:00, 28 Марта 2022
фото: © Jaromir Chalabala / Shutterstock

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Следком начал проверку обстоятельств драки с участием судьи, а также представителей прокуратуры и МВД.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства драки в ресторане в Замоскворецком районе Москвы с участием работника Генпрокуратуры, судьи из суда Подмосковья и работника МВД. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Вечером 26 марта в ресторане, расположенном по адресу: Калужская площадь, дом 1, корп. 2, произошла драка с причинением телесных повреждений, в которой, по предварительным данным, участвовали сотрудник Генеральной прокуратуры РФ Семененко М. Э., судья Королевского городского суда Московской области Ганус Д. И. и сотрудник МВД России Ромашина Р. В.», — сказал собеседник агентства. Он не пояснил, какова была роль в драке каждого из участников конфликта и кому из них какие повреждения причинили.

«После драки Замоскворецкий МРСО СУ по ЦАО начал доследственную проверку, чтобы установить, есть ли обстоятельства для возбуждения дела по ст. 116 УК РФ („Побои“)», — сказал собеседник агентства.

В ресторане, расположенном по этому адресу, ТАСС не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть этот инцидент.

Мария Семененко представляла гособвинение по делу об убийстве политика Бориса Немцова, журналистки Анны Политковской и иным делам.

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