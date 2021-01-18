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Судьям Конституционного суда Карелии выплатят крупное выходное пособие

Новости. Политика
12:30, 19 Января 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Отставным судьям обещано ежемесячное денежное содержание.

Полномочия судей Конституционного суда Карелии предполагается прекратить 15 февраля нынешнего года. Такой срок предусмотрен законопроектом, который был поддержан 19 января комитетом по государственному устройству и местному самоуправлению республиканского парламента.

Однако подсластить отставку председателю суда Светлане Беньяминовой и двум ее коллегам – Марии Даниловой и Алексею Тайбакову – депутаты решили выплатой крупного выходного пособия и ежемесячным пожизненным содержанием, которые предусмотрены федеральным законодательством. По этому законодательству размер выходного пособия отправленных в отставку судей Конституционного суда Карелии составит – цитируем – "не менее шестикратного размера ежемесячного денежного вознаграждения по оставляемой должности".

Читайте подробнее в рубрике "Политкухня".  

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Комментарии

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zanoza
2021-01-19 12:40:07
Судьи тоже особая каста, причём назначаются судьи самим Президентом.
театральный критик
2021-01-19 12:36:19
Имеют конституционное право.
кир
2021-01-19 12:33:59
А как иначе?
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