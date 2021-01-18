Судьям Конституционного суда Карелии выплатят крупное выходное пособие

Отставным судьям обещано ежемесячное денежное содержание.

Полномочия судей Конституционного суда Карелии предполагается прекратить 15 февраля нынешнего года. Такой срок предусмотрен законопроектом, который был поддержан 19 января комитетом по государственному устройству и местному самоуправлению республиканского парламента.

Однако подсластить отставку председателю суда Светлане Беньяминовой и двум ее коллегам – Марии Даниловой и Алексею Тайбакову – депутаты решили выплатой крупного выходного пособия и ежемесячным пожизненным содержанием, которые предусмотрены федеральным законодательством. По этому законодательству размер выходного пособия отправленных в отставку судей Конституционного суда Карелии составит – цитируем – "не менее шестикратного размера ежемесячного денежного вознаграждения по оставляемой должности".

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