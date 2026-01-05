Судно «Гандвик-1» карельской компании «Вирма» включено в список для экспорта рыбопродукции в Бразилию

В Карелии продолжается реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и входящего в него регионального проекта по экспорту продукции агропромышленного комплекса.

Рост экспортного потенциала региона напрямую зависит от строительства новых рыболовных судов в рамках инвестиционных квот.

С использованием механизма инвестиционных квот карельские предприятия океанического лова строят в Санкт-Петербурге четыре современных судна для добычи и переработки рыбы, в основном трески и пикши, в Баренцевом море и северной Атлантике: одно — АО «Карельские морепродукты» и три — ООО «РК «Вирма».

Как сообщает Правительство Республики Карелия, первое судно серии — «Гандвик-1» — уже было передано ООО «РК «Вирма» в апреле 2024 года. С 2025 года компания получила дополнительные квоты на добычу рыбы, что позволило увеличить производство для внутреннего рынка и экспорта. Включение «Гандвик-1» в октябре прошлого года в реестр судов, аттестованных Бразилией, расширило возможности поставок, несмотря на необходимость преодоления ряда нетарифных барьеров экспорта, таких как особые требования к маркировке и стандартам безопасности.

Ранее, в 2024 году, карельские предприятия ООО «Рыботорговая сеть» и ООО «Группа «Баренц» получили разрешения на экспорт мороженой трески и пикши в Китай. Это позволяет напрямую экспортировать рыбу в Китай, минуя перегрузку и переоформление рыбы в Европе.

Передача оставшихся трех судов обеспечит рост объемов добычи и выпуска продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, способствуя дальнейшему наращиванию экспортного потенциала Республики Карелия.

Ранее второй нефтемусоросборщик «ЭКО-1» спустили на воду в Петрозаводске.