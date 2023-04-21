Судостроительный завод в Петрозаводске получит 2 млрд рублей на завершение строительства цифровой верфи

Таков один из основных итогов рабочего визита в Карелию министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

В воскресенье, 11 июня, вице-премьер и министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров посетил промышленные предприятия республики, встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым и обсудил промышленный потенциал региона.

«Промышленность республики стабильно показывает положительную динамику – в I квартале 2023 года продемонстрирован рост обрабатывающего производства почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлых 12 месяцев. Такой результат стал возможен, благодаря активному развитию предприятий: созданию уникальных и модернизации существующих производств», - говорится в пресс-релизе регионального правительства.







Как на своей странице в социальной сети отметил Парфенчиков, вице-премьер Мантуров по каждому предприятию дал конкретные поручения, которые позволят развиваться и дальше.



«А это и дополнительные заказы, и новые рабочие места, - заявил глава Карелии. - Мы уверенно движемся вперед. У нас хорошие темпы роста инвестиций - за пять лет мы увеличили их до 163%, это главный залог роста экономики. Денис Мантуров отметил активность Карелии как участника мер господдержки Минпромторга России и нашу работу с фондом развития промышленности».

Как следует из правительственного пресс-релиза, примером развития может стать Онежский судостроительно-судоремонтный завод. Денис Мантуров осмотрел его производственные мощности и ознакомился со строительством нового корпуса.



Инвестиции в строительство и глубокую модернизацию предприятия проходят по указу президента России.



«Фактически сейчас создается судостроительно-судоремонтный комплекс будущего, где процессы будут автоматизированы и роботизированы. Для эффективного управления предприятием внедряется интегрированная информационная система цифрового производства, объединяющая все подразделения завода. Помогать в обработке больших данных и с принятием высококачественных управленческих решений будет искусственный интеллект», - сказано в сообщении.







Создание первой в стране цифровой верфи позволит примерно в 10 раз увеличить мощности по обработке металла и дополнительно привлечь 500 высококвалифицированных специалистов. При этом производство судов должно вырасти с четырех до 10 единиц в год.



Для этого до конца 2024 года из федерального бюджета должны выделить 5 млрд рублей.



«Дополнительно завод получит из федерального бюджета 2 млрд рублей. На эти средства будет создан лакокрасочный цех и модернизирован стапель, что позволит нам логически завершить проект по созданию первой в стране цифровой верфи», - написал в соцсети Парфенчиков.





В целом, проект глубокой модернизации предусматривает строительство новых цехов общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Их должны оснастить высокотехнологичным оборудованием для изготовления деталей и узлов по 3D-моделям, роботизированной сварки, сборки корпусов судов «в чистый размер» и автоматизации логистических операций.



«В новых цехах собираются строить суда длиной до 80 метров, в том числе ледоколы проекта 22740 М, а также секции для строительства на старой площадке судов длиной до 140 метров», – цитирует пресс-служба карельского правительства слова Мантурова.

Параллельно на предприятии продолжают выпускать промысловые и суда технического флота ледового класса.





Кроме того, Мантуров посетил деревообрабатывающий комбинат «Калевала» – одно из ведущих предприятий по производству ориентированно-стружечной плиты (ОСП).



Всю продукцию можно использоватьдля внутренней отделки помещений. Это означает, что ОСП «Калевалы» считается экологически чистым продуктом.

В конце рабочего визита вице-премьера прошла встреча с главой республики.

«Карелия активно участвует в мерах господдержки, предоставляемых Минпромторгом России, в том числе единой региональной субсидии, - отметил Парфенчиков. - С 2020 года общий объем федеральных средств в поддержку промышленных предприятий составил 3 млрд рублей. Только за прошлый год предприятиям республики Карелия выделили субсидии на 1,7 млрд рублей. Отдельно хотелось бы отметить успешное взаимодействие карельских промышленников с фондом развития промышленности. К июню льготные займы получили шесть проектов предприятий республики на общую сумму свыше 3 млрд рублей», – отметил министр Мвантуров.





По словам руководителя нашего региона, стабильный рост промышленного производства обусловлен постоянной поддержкой со стороны Минпромторга России.

«В Карелии ведется активная работа по поддержке инвестпроектов промышленных предприятий, что позволило обеспечить динамику инвестиций в основной капитал в 2022 году, по сравнению с 2017 годом, в размере 163,7%. Инвестиции в основной капитал по итогам прошлых 12 месяцев составили 95,6 млрд рублей», – заявил Парфенчиков.

Отдельно на выставке достижений региона Мануторову показали самые успешные промышленные проекты. Например, компания «Уютный дом» производит комплекты несущего каркаса из дерева, а предприятие «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» создает пожарные роботы.



Кроме того, свои программно-аппаратные комплексы показали ученые Петрозаводского госуниверситета.



