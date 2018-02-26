Суды Карелии 49 раз возвращали уголовные дела в прокуратуру

В 2017 году в Карелии вступили в силу 49 судебных решений о возвращении уголовных дел прокурорам.

Наибольшее количество уголовных дел возвращено в порядке ст.237 УПК РФ прокурору Петрозаводска – 14, прокурору Муезерского района – 6, прокурорам Олонецкого района и г. Костомукша - по 4.

Уголовные дела возвращались судами в связи с неправильным изложением в обвинительном заключении или обвинительном акте диспозиции статьи, в связи с не установлением в ходе предварительного следствия психического состояния обвиняемого, в связи с неверным указанием обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст.73 УПК РФ (места, времени, способа совершения преступления и т.д.).

По данным прокуратуры Карелии, в 2017 году имелись факты возвращения уголовных дел в связи с нарушением прав участников уголовного судопроизводства. Так, прокурору города Петрозаводска в связи с нарушением прав обвиняемых на защиту возвращено уголовное дело о кражах. В ходе рассмотрения этого уголовного дела в суде было установлено, что время производства следственных действий, указанное в протоколах допроса обвиняемых, содержащихся под стражей, отличается от времени их посещения следователем и адвокатом. По допущенным следователем УМВД России по Петрозаводску нарушениям судом вынесено частное постановление.

Также уголовные дела возвращались прокурорам в связи с недостоверным размером вмененного ущерба, отказом подсудимых от особого порядка судебного разбирательства.