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Новости. Общество
06:40, 26 Февраля 2018

Суды Карелии 49 раз возвращали уголовные дела в прокуратуру


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В 2017 году в Карелии вступили в силу 49 судебных решений о возвращении уголовных дел прокурорам.

Наибольшее количество уголовных дел возвращено в порядке ст.237 УПК РФ прокурору Петрозаводска – 14, прокурору Муезерского района – 6, прокурорам Олонецкого района и г. Костомукша - по 4.

Уголовные дела возвращались судами в связи с неправильным изложением в обвинительном заключении или обвинительном акте диспозиции статьи, в связи с не установлением в ходе предварительного следствия психического состояния обвиняемого, в связи с неверным указанием обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст.73 УПК РФ (места, времени, способа совершения преступления и т.д.).

По данным прокуратуры Карелии, в 2017 году имелись факты возвращения уголовных дел в связи с нарушением прав участников уголовного судопроизводства. Так, прокурору города Петрозаводска в связи с нарушением прав обвиняемых на защиту возвращено уголовное дело о кражах. В ходе рассмотрения этого уголовного дела в суде было установлено, что время производства следственных действий, указанное в протоколах допроса обвиняемых, содержащихся под стражей, отличается от времени их посещения следователем и адвокатом. По допущенным следователем УМВД России по Петрозаводску нарушениям судом вынесено частное постановление.

Также уголовные дела возвращались прокурорам в связи с недостоверным размером вмененного ущерба, отказом подсудимых от особого порядка судебного разбирательства.

 

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Комментарии

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кир
2018-02-26 12:15:19
Следствие и суды на доисторическом уровне пребывают. Никто реформы делать не хочет. Не знают как.
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