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Суды в Карелии признают право пенсионеров на компенсации расходов на путешествия личным автотранспортом

Новости. Общество
12:27, 12 Мая 2022
фото: © Kauai Overlander

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Судебная практика, сложившаяся в Карелии, подтверждает, что пенсионеры, которые ездят на отдых личным автотранспортом, имеют право компенсировать свои расходы за счет Пенсионного фонда.

Они вынуждены доказывать это право в судах, потому что действующая нормативная база не предусматривает выплату таких компенсаций.

Об этом говорится в обращении депутатов парламента республики к вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой.

«Обращения пенсионеров в судебные инстанции с исками к структурным подразделениям государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Республике Карелия о компенсации расходов по проезду к месту отдыха и обратно личным автомобильным транспортом заканчиваются положительными решениями в пользу истцов», — говорится в обращении.

Компенсации расходов пенсионеров-северян на проезд к месту отдыха и обратно регламентируются постановлением правительства России. По действующим правилам разрешается компенсировать только расходы на покупку билетов на общественный транспорт. Тем не менее суды встают на сторону пенсионеров и Пенсионный фонд вынужден исполнять судебные решения.

«Таким образом, Пенсионный фонд Российской Федерации, исполняя решения судебных органов, уже несет дополнительные расходы на реализацию положений статьи 34 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», — поясняют карельские депутаты.

Они предлагают узаконить эту практику и внести изменения в «Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и обратно».

«Считаем, что установление возможности компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации к месту отдыха и обратно пенсионерам личным автомобильным транспортом позволило бы им не только по своему усмотрению планировать отдых, вне зависимости от установленного расписания движения различных видов общественного транспорта, но и комфортно чувствовать себя в пути и непосредственно на отдыхе», — сказано в обращении карельских парламентариев.

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