Сугробы сползли на дороги в Петрозаводске – проезд затруднен (ФОТО)

Житель Петрозаводска пожаловался на зауженные дороги из-за снега, который начал подтаивать и сползать на проезжую часть.

В редакцию «Столицы на Онего» житель Петрозаводска прислал фото, на которых запечатлел дорогу — дублер Лососинского шоссе, где на сегодняшний день, по его словам, с трудом разъезжаются автомобили, так как проезжая часть заужена из-за сползших сугробов.

«Снега море, он из-за тепла весь сполз на дорогу, у нас на Лососинском шоссе, на дублере, теперь с трудом разъезжаемся двумя автомобилями. Приходится одному останавливаться, чтобы второй автомобиль мог осторожно проехать», — написал водитель.

На снимках видно, что на дороге-дублере на Лососинском шоссе осталось полторы полосы.