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Сугробы сползли на дороги в Петрозаводске – проезд затруднен (ФОТО)

Новости. От читателей
16:02, 17 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Житель Петрозаводска пожаловался на зауженные дороги из-за снега, который начал подтаивать и сползать на проезжую часть.

В редакцию «Столицы на Онего» житель Петрозаводска прислал фото, на которых запечатлел дорогу — дублер Лососинского шоссе, где на сегодняшний день, по его словам, с трудом разъезжаются автомобили, так как проезжая часть заужена из-за сползших сугробов.

«Снега море, он из-за тепла весь сполз на дорогу, у нас на Лососинском шоссе, на дублере, теперь с трудом разъезжаемся двумя автомобилями. Приходится одному останавливаться, чтобы второй автомобиль мог осторожно проехать», — написал водитель.

На снимках видно, что на дороге-дублере на Лососинском шоссе осталось полторы полосы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2022-02-17 16:38:43
Ну да, видно 3 "лыжни" в обе стороны, действительно узко :)
Но это еще цветуёчки, ягодки будут когда ландшафт, изображенный на картинках заполнится водой :)
Гость
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