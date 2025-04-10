Сухая трава полыхала рядом с домами в Пудожском районе

На месте происшествия работали пожарные.

Пожар произошел сегодня в 17.50 в Пудоже на улице Пионерская. На место происшествия оперативно выехали пожарные. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

Как сообщили в ведомстве, горела сухая трава и мусор на открытой территории. Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 200 квадратных метров, не допустив распространения пламени на соседние дома и строения.