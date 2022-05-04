Сухая трава загорелась вблизи дач в районе Карелии (ФОТО)

Пожар произошел накануне в деревне Красная Речка Кондопожского района Карелии.
Как сообщают очевидцы в группе ДТП Петрозаводска и Карелии, возгорание сухой растительности произошло в деревне Красная Речка вблизи дачных строений.
В тушении пожара принимали участие два пожарных расчёта.
Благодаря быстрой и грамотной работе сотрудников МЧС пожар удалось локализовать в кратчайшие сроки.
Ранее сообщалось, что лесной пожар накануне возник в Лахденпохском районе Карелии. Площадь возгорания составила 4 гектара.
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