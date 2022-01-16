890x80
Реклама
Переболев ковидом, умер актер сериала "Кухня" Иван Рудаков
Сегодня 00:55
Самый большой каток открылся в Петрозаводске 6
16.01.2022 17:56

Сухофрукты и гаджет стали добычей подростка-рецидивиста в Петрозаводске

Новости. Криминал
09:31, 17 Января 2022
фото: © Максим Слуцкий/ТАСС

Новости партнеров

Полицейские раскрыли кражу в столице Карелии, сообщили в МВД республики.

В Петрозаводске сотрудники уголовного розыска раскрыли имущественное преступление

В полицию Петрозаводска обратился владелец организации, расположенной в одном из торговых центров города. Он сообщил, что кто-то проник в закрытый магазин и вынес оттуда телефон, тысячу рублей и сухофрукты. Причинённый ущерб составил 5 тысяч рублей.

Полицейские нашли причастного к преступлению — ранее судимого несовершеннолетнего жителя карельской столицы. Подросток признался в краже и рассказал, что успел продать гаджет.

По факту краже возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают место сбыта и других причастных к преступлению. Фигурант находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
13.01.2022, 18:20
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
10.01.2022, 17:25
Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
14.01.2022, 17:00
Второй раз не простили

Аналитика

14.01.2022 17:00
Обществоведение
Второй раз не простили 18
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как попался на «Контроле трезвости» и отказался от медосвидетельствования.
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта 2
14.01.2022 16:44
Лоббизм крепчает 34
14.01.2022 14:24
Оптимизация депутатского мнения 4
13.01.2022 15:47
Не устал, но ухожу 10
13.01.2022 09:14
Вся аналитика

Чтиво

13.01.2022 16:45
Без политики
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
Коронавирус не дремлет - новый штамм «Омикрон» уже зарегистрирован в Карелии.
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 7
10.01.2022 10:41
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»