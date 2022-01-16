Сухофрукты и гаджет стали добычей подростка-рецидивиста в Петрозаводске

Полицейские раскрыли кражу в столице Карелии, сообщили в МВД республики.

В Петрозаводске сотрудники уголовного розыска раскрыли имущественное преступление

В полицию Петрозаводска обратился владелец организации, расположенной в одном из торговых центров города. Он сообщил, что кто-то проник в закрытый магазин и вынес оттуда телефон, тысячу рублей и сухофрукты. Причинённый ущерб составил 5 тысяч рублей.

Полицейские нашли причастного к преступлению — ранее судимого несовершеннолетнего жителя карельской столицы. Подросток признался в краже и рассказал, что успел продать гаджет.

По факту краже возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают место сбыта и других причастных к преступлению. Фигурант находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.