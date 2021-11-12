Сухопутная трасса на Кижи открылась в Карелии (ФОТО)

Теперь на автомобиле можно доехать почти до самого музея-заповедника «Кижи».

Как сообщили в правительстве Карелии, в Медвежьегорском районе завершилось строительство дороги Великая Губа — Оятевщина. Новую трассу 30 декабря осмотрел Глава Карелии Артур Парфенчиков. Двухполосная железобетонная магистраль протяженностью более 31 километра ведет к музею-заповеднику Кижи.

«Здесь сейчас формируется один из самых популярных туристических маршрутов не только России, но, пожалуй, и в мировом масштабе, потому что эта дорога ведет к памятнику культурного наследия ЮНЕСКО — к Кижам. Давайте не забывать, что это еще и территория Заонежья, и мы ее будем развивать в комплексе. В частности, планируется создание этнопарка, посвященного русской культуре, ведь Заонежье и Кижи — это и родина русских былин», — отметил Артур Парфенчиков.

Стоимость контракта с подрядной организацией, сдавшей дорогу раньше запланированного срока, на строительство трассы составила более миллиарда рублей. Также были отремонтированы 39 километров трассы Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа, до 2023 года планируется завершение ремонта всей этой дороги. Таким образом, практически до самого острова Кижи будет проложена современная удобная автотрасса, позволяющая попадать на всемирно известный музей-заповедник круглый год.

«Дорога пришла к нашему замечательному острову Кижи, к Кижскому погосту. Для наших гостей, в первую очередь, жителей Карелии, появилась возможность добраться до острова гораздо проще — Кижи становятся ближе», — сказала директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова.

Сегодня же в деревне Оятевщина открылся информационно-туристский центр музея «Кижи». Здесь можно узнать информацию об острове, купить билеты, выпить чая и приобрести сувениры. Визит-центр будет работать ежедневно круглый год. Гостей доставит до острова судно на воздушной подушке.