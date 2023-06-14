Сухопутный маршрут на Кижи остается «диким» для туристов

Туристический маршрут по суше до музея-заповедника Карелии все еще не обустроен.

После строительства автомобильной дороги из села Великой Губы до деревни Оятевщина жители и гости республики теперь могут добираться до Кижей по материку. Но автомобильное путешествие по Заонежью радости не прибавит. Причины этого – затянувший ремонт 140-километровой дороги из Медвежьегорска до Великой Губы и полное отсутствие инфраструктуры. На этой дороге нет ни одного шиномонтажа, автозаправочной станции, кафе и туалета.

Подробный фоторепортаж опубликован в «Московском комсомольце в Карелии».