Сухостойные деревья на Кургане опасны для жителей Петрозаводска

Лес на Кургане нуждается в уходе, считают ученые.

Ученые представили заключения по реализации проекта реконструкции и благоустройства спорткомплекса «Курган» в Петрозаводске. Они единодушны в своем мнении: говорить о том, что на Кургане ничего нельзя трогать и делать, нельзя ни в коем случае. В ходе инвентаризации выяснилось, что здесь около 10% составляют сухостойные и ослабленные ели, которые угрожают безопасности людей. Их общий объем — порядка 2 тысяч кубометров.

«Что касается безопасности спортсменов и граждан, здесь необходима уборка сухостоя, усыхающих и угрожающих падением деревьев. По нашей оценке, примерно 12% деревьев на „Кургане“ уже усохшие. Ослабленные, больные деревья, безусловно, необходимо убирать», — заявила научный сотрудник ландшафтной экологии охраны лесных экосистем Института леса КНЦ РАН Вера Тимофеева.

Подробнее читайте здесь.