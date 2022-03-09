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Сумеют ли лесопромышленные компании Карелии сохранить свои предприятия?

Новости. Экономика
16:50, 12 Марта 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Сегодня перед многими лесопромышленными компаниями Карелии стоит вопрос о сохранении собственных предприятий, ведь значительная часть их продукции до сих пор шла в Европу.

Восьмого марта руководство международной некоммерческой организации «Лесной попечительский совет», которая более известна по аббревиатуре FSC, объявило о приостановке действия всех своих торговых сертификатов в России и Белоруссии и наложило запрет на поставки из них древесины и лесной продукции. Ранее такое же решение приняла другая неправительственная организация, занимающаяся сертификацией лесоматериалов – PEFC. Для Карелии, где лесопромышленный комплекс является одной из базовых отраслей региональной экономики, а его продукция – главным экспортным товаром, оба эти решения могут оказаться самыми серьезными ударами по промышленности и республиканскому бюджету.

Сегодня перед многими лесопромышленными компаниями Карелии стоит вопрос о сохранении собственных предприятий, ведь значительная часть их продукции до сих пор шла в Европу. Развернуть этот экспортный поток на внутренний рынок в нынешних условиях будет крайне сложно – финансовое состояние россиян и взлетевшие цены на пиломатериалы не позволяют рассчитывать на огромный спрос на эту продукцию в стране. Для поставок древесины и лесоматериалов в Китай сертификатов Лесного попечительского совета не требуется, но достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что карельский лес находится слишком далеко от китайского рынка, перед которым сейчас развернута почти вся сибирская тайга.

Подробнее читайте в материале «Карельской древесине закроют путь в Европу?»

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