Сумма на банковских счетах жителей Карелии достигла 100 млрд рублей

Объем вкладов физических лиц в подразделениях банков в Карелии по состоянию на 1 июня достиг 100 млрд рублей, что на 10% больше, чем на аналогичную дату 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Отделения Северо-Западного ГУ Банка России — Национального банка по Республике Карелия.

Средневзвешенные процентные ставки по депозитам физических лиц на срок свыше одного года в Карелии выросли в мае 2021 года до 4,4% против 4,1% в январе. «Сейчас вклады становятся привлекательнее — банки постепенно повышают процентные ставки по депозитам, реагируя на изменение ключевой ставки, которая выросла с 4,25% в декабре 2020 года до 5,5% в июне 2021 года», — пояснил управляющий Отделением Вадим Чекан. Когда ждать очередного повышения ставок по вкладам, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».