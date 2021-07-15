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Сумма на банковских счетах жителей Карелии достигла 100 млрд рублей

Новости. Общество
15:46, 16 Июля 2021
фото: Артем Геодакян/ТАСС

Объем вкладов физических лиц в подразделениях банков в Карелии по состоянию на 1 июня достиг 100 млрд рублей, что на 10% больше, чем на аналогичную дату 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Отделения Северо-Западного ГУ Банка России — Национального банка по Республике Карелия.

Средневзвешенные процентные ставки по депозитам физических лиц на срок свыше одного года в Карелии выросли в мае 2021 года до 4,4%  против 4,1% в январе.  

«Сейчас вклады становятся привлекательнее — банки постепенно повышают процентные ставки по депозитам, реагируя на изменение ключевой ставки, которая выросла с 4,25% в декабре 2020 года до 5,5% в июне 2021 года», — пояснил управляющий Отделением Вадим Чекан.

Когда ждать очередного повышения ставок по вкладам, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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юнипер95
2021-07-16 16:13:39
ничего, Набиуллина ставку еще раз повысит, все обесценится в очередной раз, так что ваши 100 млрд превратятся в 90 за одну ночь. США ведь помогать надо
кир
2021-07-16 16:00:24
Плохо живут? Не смешите моего кота.
Гость
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