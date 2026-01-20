Сумпосадский сельский дом культуры признан одним из лучших в Карелии

Минкультуры республики определило список тех учреждений, на практики которых стоит равняться.

В списке Сумпосадский сельский дом культуры, Чалнинская сельская библиотека, Эссойльская библиотека, Янишпольская сельская библиотека.

Депутат Заксобрания от Поморского избирательного округа Ирина Кузичева эмоционально отреагировала на победу Сумпосадского ДК:

— Дорогие мои сумляночки, поздравляю вас заслуженной победой! Это не просто объединить вокруг себя односельчан, привлекать для участия в мероприятиях учителей и учащихся Сумпосадской школы, зазывать творческие коллективы из соседних сел. Для этого нужен труд и талант. И главное — это любовь к своему делу и Сумскому Посаду! Процветайте на благо своих семей и нашего села! Впереди очень много значимых событий и дел! — отметила она.

Напомним, 16 января 2026 года конкурсная комиссия Минкультуры Карелии подвела итоги конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Республики Карелия, и их работников.



