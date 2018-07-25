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Новости. Общество
08:35, 25 Июля 2018

Суоярвская ЦРБ выплатила 4 млн рублей семьям погибших на Сямозере детей

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Суоярвская центральная районная больница в Карелии выплатила 4 млн рублей компенсаций потерпевшим по делу о халатности фельдшера Ирины Щербаковой, принявшей за шутку звонок о тонущих на Сямозере детях.

"Выплачены (компенсации) всем семьям, которые подавали иски", - сообщил "Интерфаксу" главный врач ЦРБ Алексей Спирин, отметив, что 4 млн рублей были выплачены из средств больницы.

В апреле 2017 года Суоярвский суд приговорил Щербакову к трем годам колонии-поселения. По версии следствия, 18 июня 2016 года в Суоярвскую ЦРБ позвонил 12-летний мальчик. Находившаяся на дежурстве Щербакова выслушала ребенка, который рассказал, что на озере тонут дети, но не отреагировала на сообщение надлежащим образом, не оповестила о звонке службы спасения и администрацию больницы. Халатность фельдшера не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей.

Фельдшер приняла звонок от ребенка за шутку и не придала этому значения. Щербакова признала вину частично.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. СК РФ возбудил уголовные дела.

В настоящее время уголовное дело о гибели детей рассматривается в горсуде Петрозаводска.

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Комментарии

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Кирюха непутёвый
2018-07-25 09:37:49
Из каких средств эта РБ выплатила средства ?? Из бюджета или фонда оплаты труда .
Гость
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