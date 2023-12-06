Суоярвские власти пытались переселить семью в квартиру, площадью в два раза меньше аварийной

Суд встал на сторону жителей Суоярвского округа и отказал властям в требовании.

Администрация Суоярвского муниципального округа обратилась в суд с иском к ответчику и его семье, которая проживает в аварийном доме, подлежащем сносу.



Собственником квартиры в расселяемом жилом здании является администрация округа, а ответчик занимает площадь по договору социального найма.



При этом муниципальные власти по программе расселения аварийного жилья предлагают семье переехать в новостройку в городе Суоярви.



Однако ответчик и члены его семьи отказываются переезжать, поскольку площадь аварийного жилья - 54,2 квадратного метра, а площадь квартиры в новостройке - 27,1 квадратного метра.



В связи с этим чиновники попросили суд выселить людей из спорного жилого помещения с предоставлением новой квартиры, также по договору социального найма.



Суд отказал суоярвской администрации в ее требовании. Решение не вступило в законную силу, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.