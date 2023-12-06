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Суоярвские власти пытались переселить семью в квартиру, площадью в два раза меньше аварийной

Новости. Общество
14:42, 07 Декабря 2023
фото: © bearfotos / Freepik

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Суд встал на сторону жителей Суоярвского округа и отказал властям в требовании.

Администрация Суоярвского муниципального округа обратилась в суд с иском к ответчику и его семье, которая проживает в аварийном доме, подлежащем сносу. 

Собственником квартиры в расселяемом жилом здании является администрация округа, а ответчик занимает площадь по договору социального найма.

При этом муниципальные власти по программе расселения аварийного жилья предлагают семье переехать в новостройку в городе Суоярви.

Однако ответчик и члены его семьи отказываются переезжать, поскольку площадь аварийного жилья - 54,2 квадратного метра, а площадь квартиры в новостройке - 27,1 квадратного метра.

В связи с этим чиновники попросили суд выселить людей из спорного жилого помещения с предоставлением новой квартиры, также по договору социального найма.

Суд отказал суоярвской администрации в ее требовании. Решение не вступило в законную силу, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии. 

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