Суоярвский районный суд взыскал с виновника ДТП 132 тысячи рублей

Водитель не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ.

Истец АО «Страховая компания Двадцать первый век» предъявил иск о взыскании с ответчика, виновника ДТП, страхового возмещения в размере 132 000 рублей, расходов на составление экспертного заключения, а также расходов по уплате госпошлины, сообщили в пресс-службе Суоярвского районного суда Карелии.

Истец мотивировал свои требования тем, что ответчик за рулем Лады не выполнил требования ПДД и не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, допустив столкновение с ним, после чего скрылся с места ДТП. В результате автомобилю ВАЗ был причинен ущерб.

Суд пришел к выводу о законности и правомерности заявленных требований. Они были удовлетворены в полном объеме.