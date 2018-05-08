Супермаркеты могут ограничить время работы по выходным

Законопроект об ограничении времени работы супермаркетов будет внесен на рассмотрение в Госдуму в конце сентября — начале октября.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский осенью внесет в Госдуму законопроект об ограничении работы супермаркетов.

Каковы шансы на успех у автора идеи, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".