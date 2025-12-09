Супруга главы Карелии Елена Парфенчикова провела уникальную операцию на поджелудочной железе

В Москве впервые применили радиочастотную абляцию для лечения сложной опухоли поджелудочной железы.
Московский клинический научный центр им. А. С. Логинова стал одним из первых в России, где успешно провели инновационную малоинвазивную операцию на поджелудочной железе с использованием радиочастотной абляции. Процедуру выполнила заведующая отделением диагностической эндоскопии центра, врач высшей категории Елена Парфенчикова — супруга главы Республики Карелия. О сложной операции она рассказала нашим коллегам из издания «Республика».
Операция была направлена на устранение нейроэндокринной опухоли, расположенной в анатомически сложной зоне — в непосредственной близости от крупных сосудов, желчного и панкреатического протоков. Из-за этого традиционная энуклеация (удаление опухоли с сохранением железы) оказалась невозможной, а альтернативой могла стать лишь обширная резекция поджелудочной железы, сопряжённая с серьёзными рисками и длительной инвалидизацией.
По словам Парфенчиковой, это уникальная операция, ставшая возможной благодаря новейшему оборудованию и современным эндоскопическим технологиям. Воздействие на опухоль происходит без разрезов — через эндоскоп, введённый в желудок или двенадцатиперстную кишку. Под контролем эндоУЗИ врач точно наводит радиочастотный зонд на опухоль и разрушает её изнутри.
Долгое время поджелудочная железа считалась «недоступной» для радиочастотной абляции из-за высокого риска повреждения соседних структур. Лишь в последние годы подобные вмешательства стали возможны — сначала за рубежом, теперь и в России.
Пациентка, прошедшая операцию на прошлой неделе, страдала от инсулиномы — редкой опухоли, вызывающей опасные приступы гипогликемии: резкое падение сахара в крови сопровождалось головокружением, обмороками и необходимостью постоянно употреблять быстрые углеводы. Это привело к стремительному набору веса и ухудшению качества жизни.
Сейчас, спустя несколько дней после операции, уровень глюкозы у пациентки стабилен, она постепенно возвращается к нормальному режиму питания. По данным КТ, на месте опухоли сформировалась киста — признак того, что ткань опухоли разрушена.
Как отметила Елена Парфенчикова, это уже третья подобная операция в центре, и все они прошли успешно.
