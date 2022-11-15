Супруга и сестра погибшего на спецоперации бойца открыли мемориальную доску в городе Карелии (ФОТО)

В Питкяранте павшему на СВО бойцу открыли мемориальную доску на школе, в которой он учился.
В питкярантской школе № 1 состоялось открытие мемориальной доски, посвященной выпускнику заведения Владимиру Ясевичу, погибшему при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в паблике администрации Питкярантского района.
Почетное право открыть доску предоставили супруге и сестре погибшего бойца.
В администрации района напомнили, что мемориальные доски устанавливаются по инициативе главы Карелии в память тех, кто погиб, выполняя воинский долг.
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