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Супруга одного из отравившихся белорусов: Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать

Новости. Общество
09:55, 27 Августа 2021
фото: © Виктория Дудко / ВК

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О смерти своего мужа жительница Слуцка Виктория узнала от министра здравоохранения Карелии.

Напомним, в воскресенье, 22 августа, в Пудожском районе отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Белоруссии. Пятеро из них скончались, остальные находятся в больнице. Среди погибших оказался житель Слуцка Минской области Антон Дудко. Изданию «Млын.BY» удалось побеседовать с его супругой, Викторией.

По ее словам Антон больше трех лет работал на вырубке лесов в России, в Карелию же попал впервые.

«Антон поехал туда заработать денег, чтобы обеспечить нас с детками, но не умирать», — сказала Виктория.

Накануне трагедии женщина созванивалась с мужем.

«Он звонил 22 августа в 20:30.  Про выпивку ничего мне не говорил. Я его попросила перезвонить чуть попозже, но он сказал, что сегодня навряд ли. Обещал позвонить завтра, но больше не позвонил», — вспоминает жительница Белоруссии.

О произошедшем с супругом женщина узнала от его друга, который находится в Карелии. Он сообщил, что Антон в критическом состоянии находится в больнице.

«О смерти я узнала от министра здравоохранения Карелии, я его нашла во „ВКонтакте“. Попросила рассказать, как там мой муж, на что он ответил, что по нему зарегистрирован летальный исход», — поделилась Виктория.

Тело Антона на родину пока не доставили, поэтому дата похорон еще не выбрана. В семье погибшего двое детей, младшему из которых 5 лет.

Ранее сообщалось, Следком продолжает расследование уголовного дела по факту отравления алкоголем в Пудожском районе. По имеющейся у следствия информации алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Карелии.

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Комментарии

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Вася
2021-08-27 10:41:23
У нас лучшее зравоохранение, образование, экономика благодаря Путину и Единой России.
Вася
2021-08-27 10:36:14
Вопросы выживания России встают всё острее.
Семён
2021-08-27 10:18:53
Жуть , люди на фото хорошие . сгубили карелы белоруссов .
Парфенчикова и Прокурора в ОТСТАВКУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
asusls
2021-08-27 10:40:52
Семён, мои соболезнования семьям. Но причем здесь карелы сгубили? Думайте иногда что говорите.
mobikk
2021-08-27 10:33:48
Семён,
Они, чтоли , наливали? Вы свечку держали за столом?
НА ТАКИХ РАБОТАХ В КОНТРАКТЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЬ.
Или вы предлагаете к каждому приставить по наблюдающему, чтоб не жрал все подряд?
Гость
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