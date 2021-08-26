Супруга одного из отравившихся белорусов: Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать

О смерти своего мужа жительница Слуцка Виктория узнала от министра здравоохранения Карелии.

Напомним, в воскресенье, 22 августа, в Пудожском районе отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Белоруссии. Пятеро из них скончались, остальные находятся в больнице. Среди погибших оказался житель Слуцка Минской области Антон Дудко. Изданию «Млын.BY» удалось побеседовать с его супругой, Викторией.

По ее словам Антон больше трех лет работал на вырубке лесов в России, в Карелию же попал впервые.

«Антон поехал туда заработать денег, чтобы обеспечить нас с детками, но не умирать», — сказала Виктория.

Накануне трагедии женщина созванивалась с мужем.

«Он звонил 22 августа в 20:30. Про выпивку ничего мне не говорил. Я его попросила перезвонить чуть попозже, но он сказал, что сегодня навряд ли. Обещал позвонить завтра, но больше не позвонил», — вспоминает жительница Белоруссии.

О произошедшем с супругом женщина узнала от его друга, который находится в Карелии. Он сообщил, что Антон в критическом состоянии находится в больнице.

«О смерти я узнала от министра здравоохранения Карелии, я его нашла во „ВКонтакте“. Попросила рассказать, как там мой муж, на что он ответил, что по нему зарегистрирован летальный исход», — поделилась Виктория.

Тело Антона на родину пока не доставили, поэтому дата похорон еще не выбрана. В семье погибшего двое детей, младшему из которых 5 лет.

Ранее сообщалось, Следком продолжает расследование уголовного дела по факту отравления алкоголем в Пудожском районе. По имеющейся у следствия информации алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Карелии.