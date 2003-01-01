Супруга утонувшего в Белом море туриста из Волгограда поблагодарила волонтеров за помощь в поисках мужа

Сегодня, 13 августа, прошли похороны погибшего в Карелии Виктора Зузанова. Его супруга поблагодарила за помощь в поисках карельских волонтеров.

Ксения Зузанова рассказала, что сегодня прошли похороны ее мужа. Родные и друзья Виктора смогли проститься с ним. Она поблагодарила всех участников поисковой операции за это.

— Сегодня мы похоронили моего супруга Виктора, он обрел покой на родной земле. Я очень хочу поблагодарить всех, кто не остался в стороне и оказывал содействие. Мои дорогие волонтёры ПСО Сармат с первого дня приняли активное участие в поиске, поддерживали и поддерживают морально. ПСО Длинный берег, так же с первого дня активно приступил к поиску, всегда волонтеры были на связи и не давали падать духом и так же ребята до сих пор на связи с нашей семьёй. Выражаю благодарность жителям Беломорска, которые помогли мне оформить все документы и пройти этот нелёгкий путь, меня там встретили как родную, очень искренние и светлые люди. Спасибо сотрудникам полиции, которые работали со мной, спасибо сотрудникам всех органов которые приняли участие в поисках. Спасибо всем, благодаря вам, нашей семье есть хотя бы куда прийти и помолчать, — написала Ксения Зузанова в паблике поискового отряда «Длинный берег».

Напомним, 20 июля семеро туристов из Волгограда отправились в поход по Белому морю и попали в непогоду по пути с архипелага Кузова до Соловецких островов. Четверо из них были найдены живыми в день происшествия. Поисками ещё троих продолжительное время занимались спасатели. 23 июля на острове Варбалуда было обнаружено тело одного из участников похода. МЧС прекратило экспедицию, однако родственники и добровольцы продолжали поиски пропавших.

Позднее, 31 июля, на острове Малая Кималище активисты поисково-спасательного отряда «Длинный берег» нашли тело 32-летней Валерии Пужняк. А 6 августа тело Виктора Зузанова обнаружил человек, занимающийся доставкой туристов на Соловки.