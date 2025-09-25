Супругам из Олонца грозит тюремный срок за кражу денег с банковской карты знакомого

Предприимчивая пара по частям снимала деньги с карты приятеля и тратила их на свои нужды.
39-летний житель города Олонца и его 37-летняя супруга подозреваются в краже 14 тысяч рублей с банковской карты их знакомого, сообщили в МВД по Карелии.
Жертвой махинаторов стал 45-летний мужчина, приехавший в Олонец к своему родственнику.
— При встрече они решили позвать в гости 39-летнего приятеля. Тот по просьбе заявителя ходил в магазин за спиртным и платил его банковской картой, которую по возвращении вернул. Однако, по версии полиции, когда мужчина потерял бдительность, гость незаметно забрал её вновь, уже без разрешения. Подозреваемый снял со счёта 8 000 рублей, а затем передал карту 37-летней супруге, сообщив пин-код. Та купила продукты на сумму более 6000 рублей. На следующий день они нашли способ незаметно вернуть карту владельцу, — пояснили в ведомстве.
Теперь фигурантам грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до 6 лет.
Ранее мы писали, что в Муезерском районе мужчину, укравшего банковскую карту приятеля, приговорили к принудительным работам на год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.