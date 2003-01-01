Супруги Андрияшевские из Костомукши отметили золотую свадьбу

В Костомукше супруги Виктор Иванович и Наталья Васильевна Андрияшевские отметили 50-летие семейной жизни.
Торжественное мероприятие состоялось 18 ноября 2025 года в местном отделе ЗАГС.
Юбилярам вручили поздравительный адрес от главы Карелии Артура Парфенчикова. Супруги оставили памятные подписи в почетной книге свадебных юбиляров.
На празднике присутствовали родные, друзья и коллеги. Председатель совета ветеранов АО «Карельский окатыш» Надежда Носкова поздравила пару, отметив что их союз служит вдохновляющим примером для молодых семей.
Сотрудники ЗАГСа пожелали супругам благополучия, внимания близких и долгой счастливой жизни.
