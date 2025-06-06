Супруги Бардаковы из Петрозаводска отметили 55 лет совместной жизни

Красивая история любви пары началась с «белого» вальса.

20 июня во Дворце торжественных церемоний Петрозаводска чествовали Владимира и Галину Бардаковых. Они отпраздновали «изумрудную свадьбу» — 55 лет брака. Об этом сообщили в управлении ЗАГС Карелии.

Их история любви началась с «белого» танца. Юная Галина пригласила на вальс молодого военного Владимира. Через год он сам нашел девушку, с которой когда-то танцевал. После были письма, букет сирени в подарок на день рождения и предложение руки и сердца.

За эти годы супруги прошли через многое: служба Владимира под Будапештом, командировки, переезды. Галина получила медицинское образование, работала в больнице, а позже стала косметологом. Муж поддерживал ее, занимаясь детьми, пока она училась.

Сейчас у Бардаковых большой дом, где часто собираются родные и друзья. Они заботливые бабушка и дедушка для двух внучек. В ЗАГСе Карелии поздравили юбиляров и пожелали, чтобы их союз, как изумруд, продолжал сиять теплом и мудростью.