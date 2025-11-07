Супруги Барковы из Петрозаводска отметили золотую свадьбу

Сегодня, 8 ноября, супруги Барковы из Петрозаводска отмечают 50-летие совместной жизни.

Торжественная церемония состоялась в ЗАГСе республики Карелия. Поздравить пару пришли родные и друзья семьи.

— Поздравляем семью Барковых с их праздником! Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья и ещё множество счастливых моментов вместе, — прозвучали поздравления в адрес «золотых» юбиляров.

Владимир Константинович и Ольга Михайловна познакомились в городе Енисейске Красноярского края. Владимир Константинович первый заприметил Ольгу Михайловну и помог ей донести воду до дома. Так и закрутились их непростые, но полные любви отношения.

Ольга Михайловна родилась на Украине. Большую часть жизни посвятила чужим детям, которых очень любила и отдавала им много сил. Она учитель русского языка и литературы. Работала в тайге, а после уже была воспитателем группы продленного дня в школе в Петрозаводске, куда они с супругом переехали по распределению.

Владимир Константинович — сибиряк, авиационный инженер. Более 40 лет проработал техником на системах в Петрозаводском аэропорту, всегда крайне внимательно и вдумчиво действовал в разных ситуациях.

Владимир Константинович очень ответственный, надежный, умеющий держать свое слово, сильный по характеру человек. За ним Ольга Михайловна как за каменной стеной.

Ольга Михайловна — душа семьи. Очень открытая, невероятно добрая, красивая, умеющая во всех и во всем видеть прекрасное, легкая по характеру женщина. Рядом с ней хочется искренне тепло улыбаться.

У супругов Барковых двое прекрасных детей: Денис и Екатерина. Несмотря на все сложности, свалившиеся на семью в последние годы, они держатся вместе, поддерживают и помогают друг другу, сохраняя любовь и уважение.