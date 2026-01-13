Супруги Бекреневы из Прионежского района отметили золотую свадьбу

Пара отметила 50-летие совместной жизни в последний день 2025-го года.
Жители поселка Кварцитный Прионежского района Анатолий и Антонина Бекреневы встретили Новый год особенным событием — 31 декабря они отпраздновали еще и золотую свадьбу.
Пара познакомилась в селе Шокша. Антонина, уроженка Беломорского района, после учебы приехала туда работать продавцом в продуктовом магазине. Анатолий, коренной житель Шокши, вернулся из армии и встретил свою будущую жену именно там.
Анатолий Анатольевич всю жизнь проработал водителем в Шокшинском карьероуправлении, а Антонина Владимировна стала специалистом в местной сельской администрации. У супругов выросли двое детей, сын и дочь, и теперь уже подрастают четверо внуков.
30 декабря, семью поздравили глава Шокшинского вепсского сельского поселения и Председатель Совета ветеранов. Бекреневым вручили юбилейное свадебное свидетельство, поздравительный адрес от главы Карелии и памятные подарки от отдела ЗАГС. По традиции их подписи были внесены в Книгу почётных юбилейных свадеб.
