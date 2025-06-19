Супруги Дичковские из Медвежьегорского района отметили 40 лет совместной жизни

Их познакомили друзья в новогоднюю ночь.

23 июня в Межрайонном отделе ЗАГС № 4 в Медвежьегорске чествовали супругов из поселка Пиндуши Наталью и Александра Дичковских. Они отпраздновали «рубиновую свадьбу» — 40 лет брака. Об этом сообщили в управлении ЗАГС Карелии.

Детство и юность Натальи Евгеньевны прошли в Пиндушах. Затем она отучлась на оператора связи в Петрозаводском железнодорожном училище № 10. Наталья Евгеньевна посвятила 40 лет жизни работе на почте в Медвежьегорске.

Александр Анатольевич родом из села Кольчугино Крымского района Симферопольского округа. Когда переехал в Пиндуши, поступил в училище № 13. Там своил профессию матроса-моториста, а позднее прошел курсы сварщика. Александр Анатольевич начинал свою карьеру на ремонтно-эксплуатационной базе флота в качестве сварщика, а затем продолжил работать в Плавсоставе матросом-сварщиком. Сейчас, находясь на пенсии, трудится охранником в Медвежьегорском психоневрологическом интернате.

Встретились молодые люди в кругу друзей в новогоднюю ночь с 1982-го на 1983-й год. В апреле 1983 года Александра Анатольевича призвали в армию и отправили служить в Германию. Наталья Евгеньевна ждала его два года. 22 июня 1985 года молодые поженились.

У супругов две дочери — Евгения и Алла, и две внучки — Виктория и Елена.