Супруги Федоровы из Вяртсиля отметили золотую свадьбу

Жители поселка Вяртсиля Валентин и Маргарита Федоровы отметили 50 лет совместной жизни. Торжественное мероприятие по случаю золотой свадьбы состоялось в отделе ЗАГС города Сортавала, о чем рассказали в Управлении ЗАГСа РК.
Юбиляры создали крепкую семью, в которой выросли три дочери - Татьяна, Елена и Наталья. У супругов шестеро внуков и правнук Тимофей.
Во время торжества Валентин и Маргарита Федоровы получили поздравительный адрес от главы Республики Карелия Артура Парфенчикова и свидетельство о золотом свадебном юбилее. Семья сохраняет традиции и уже полвека идет по жизни вместе.
