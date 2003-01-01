Супруги Герцен из Пудожа отметили золотую свадьбу

В Пудоже супруги Дмитрий и Людмила Герцен отметили 50-летие совместной жизни.

Их история любви началась еще в школьные годы. Дмитрий и Людмила были одноклассниками. — Он — мальчишка, учащийся в четвертом классе, она — красивая девчонка, его одноклассница, дружащая с его сестрой и помогающая ей в учебе. Долгие школьные годы Дмитрий наблюдал за Людмилой, — рассказали в Управлении ЗАГС Республики Карелия.

Молодой человек долго не решался признаться в чувствах. Сначала он передал Людмиле коробку конфет с надписью «Любимые», но она не ответила на его ухаживания. Тогда Дмитрий попросил общую подругу поговорить с Людмилой и узнать, согласна ли она выйти за него замуж.

Получив согласие, он пришел свататься с отцом и крестной. 3 октября 1975 года молодые люди зарегистрировали брак в Пудожском ЗАГСе. За 50 лет супруги вырастили восьмерых дочерей, у них 20 внуков и 4 правнука.

— Спустя 50 лет Дмитрий Иоганович и Людмила Сергеевна под звуки «Свадебного марша» вновь поставили свои подписи, на этот раз в Книге почётных юбиляров, скрепили «золотой» юбилей поцелуем и подарили всем присутствующим танец на следующие пятьдесят лет под их любимую песню «Эти глаза напротив» Валерия Ободзинского, — рассказали в ЗАГСе.

Супруги и поделились секретом семейного счастья — взаимное уважение, доверие и умение слышать друг друга. Специалисты ЗАГСа вручили юбилярам поздравительный адрес от главы Карелии Артура Парфенчикова и юбилейное свидетельство.

