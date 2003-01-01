Супруги Гильди из Кондопоги отметили серебряную свадьбу

В кондопожском отделе ЗАГС чествовали супругов Гильди, которые празднуют 25 лет совместной жизни.

Дмитрий Анатольевич и Юлия Васильевна поженились 4 ноября 2000 года.

За четверть века они построили дом, вырастили дочь и сына. На церемонии в их честь супруги оставили подписи в Книге почетных юбиляров Кондопожского района и обменялись серебряными кольцами.

Пару поздравили с юбилеем и вручили супругам Свидетельство о свадебном юбилее и поздравительный адрес от главы Карелии.

— Главным залогом долгой и счастливой семейной жизни является не только безграничная любовь, но и терпение с уважением друг к другу, — отметили во время торжества.

Церемония получилась теплой и семейной — на ней присутствовали родные, друзья и коллеги юбиляров. В завершение праздника специалист ЗАГСа пожелала всем встретиться на золотой свадьбе через 25 лет.

