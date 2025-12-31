Супруги Горюновы из Петрозаводска отпраздновали 55-летний юбилей свадьбы

Пара из Петрозаводска отметила 55-летие совместной жизни — такая круглая дата называется изумрудной свадьбой.
Супругов Горюновых чествовали во Дворце торжественных церемоний.
Для Геннадия Александровича и Галины Ивановны снова прозвучал свадебный марш. Со значимой датой супругов поздравили близкие и друзья. Супругам вручили поздравительные адреса от главы Карелии Артура Парфенчикова и главы Петрозаводска Инны Колыхматовой.
Геннадий и Галина познакомились в 1970 году, тогда они оба учились в ПетрГУ. Пара поженилась, Горюновы вырастили двоих детей, сейчас у них четверо внуков.
За долгие годы их брак стал еще крепче. Как говорят сами юбиляры, секрет их любви и семейного счастья — в умении понимать друг друга с одного взгляда и всегда быть рядом.
