Супруги из Олонецкого района отметили золотую свадьбу

Супруги прожили вместе 50 лет - с 27 сентября 1975 года, когда они зарегистрировали брак в Ильинском поселковом Совете.

Жители деревни Тулокса Олонецкого района Иван Иванович и Тамара Петровна Ефремовы отметили 50-летний юбилей совместной жизни. Торжественная церемония прошла 26 сентября в отделе ЗАГС города Олонец.

Иван Ефремов всю жизнь проработал в Видлицком совхозе, пройдя путь от строителя до прораба. Тамара Петровна посвятила свою трудовую деятельность работе на железной дороге. Пара познакомилась в 1970 году, а после службы Ивана в армии и учебы Тамары их судьбы вновь соединились в 1974 году.

Брак был зарегистрирован 27 сентября 1975 года в Ильинском поселковом Совете. В семье Ефремовых родились двое детей - сын Дмитрий и дочь Елена. Супруги имеют многочисленные трудовые награды и активно участвуют в общественной жизни.

Находясь на заслуженном отдыхе, Иван Иванович и Тамара Петровна помогают воспитывать внуков, передавая им любовь к труду и природе. В честь юбилея внуки подготовили для супругов специальный подарок - родословную семьи Ефремовых.