Супруги из Петрозаводска получили медаль «За любовь и верность»

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова вручила медаль «За любовь и верность» супругам Леониду и Виктории Леонтюк. Они прожили вместе 30 лет.
Леонид Леонтюк с детства мечтал стать офицером. Он окончил Казанское суворовское училище и Вольское высшее военное училище тыла. Со своей будущей женой Викторией он познакомился в храме, когда был курсантом. После окончания училища они поженились, и в 1996 году у них родились сыновья-близнецы Савва и Николай.
Позже Леонид Леонтюк стал священником. Сейчас он руководит епархиальным отделом по работе с военными и правоохранительными органами, он настоятель Сретенского храма в Петрозаводске.
